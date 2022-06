«Suboptimaler Start» – das Fazit zum ersten von 2 Test-Länderspielen auf dem Weg an die EURO für die Schweizer Frauen-Nati liest sich kurz. Beim deutlichen 0:7 gegen Deutschland kam der Schweizer Motor gar nicht erst ins Drehen.

Bis zum Turnierstart – die Schweiz greift an der EM am 9. Juli in Wigan & Leigh gegen ein starkes Portugal ins Geschehen ein – gilt es somit an der einen oder anderen Baustelle zu arbeiten. Das sieht auch Nora Häuptle so. Die Fussball-Expertin bei SRF nahm nach dem Deutschland-Spiel zu 3 Thesen Stellung.

Ohne gutes Funktionieren der Defensive sind Balleroberungen und schnelles Umschaltspiel gar nicht erst möglich.

Das Spiel gegen Deutschland ist für die Schweiz ein Denkzettel: «Ein 0:7 ist sicherlich eine Klatsche. Ein genauer Blick auf die Schweizer Gegentore zeigt, dass deren 3 aus individuellen Fehlern entstanden sind. Diese kann man schnell abstellen. Im Hinblick auf die 4 weiteren Gegentreffer gilt es, bei den Defensiv-Prinzipien über die Bücher zu gehen.»

«Die eine Spielphase gibt der anderen natürlich die Hand. Ohne gutes Funktionieren der Defensive sind Balleroberungen und schnelles Umschaltspiel gar nicht erst möglich.» Die Schweiz kann dem Spiel trotz Schlappe positive Aspekte abgewinnen: «Nach einem solch klaren Resultat Erfreuliches herauszustreichen, ist schwierig. Positiv zu bewerten ist aber die gewonnene Erkenntnis aus dem Deutschland-Spiel – daran kann das Team in den 2 kommenden Wochen arbeiten. Beim Test gegen England von kommender Woche gilt es dies umzusetzen.»

Schweiz gegen England live bei SRF

Häuptles angesprochene Chance der Wiedergutmachung geht am nächsten Donnerstag im Zürcher Letzigrund über die Bühne. Das Spiel gegen England sehen Sie ab 17:40 Uhr live auf SRF zwei und wie gewohnt im Stream in der SRF Sport App.