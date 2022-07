Legende: Hatten zuletzt viel Grund zum Jubeln Die Niederländerinnen um ihre Top-Torschützin Sherida Spitse (rechts). imago images/Bildbyran

Nie schafften es die Niederländerinnen in ein Endspiel an einem grossen Turnier – bis der Knoten an der Heim-EM 2017 platzte: Ohne Punktverlust spielte sich «Oranje» in den Final, wo man vor heimischem Publikum auch gegen Dänemark siegreich blieb. Der erste grosse Titel beflügelte: 2 Jahre später schafften es die Niederländerinnen auch an der WM in den Final, unterlagen dort aber USA.

Auch an der EM in England dürfte mit den Niederländerinnen zu rechnen sein: Das Team von Mark Parsons schloss die Qualifikation mit 10 Siegen in 10 Spielen ab. Mit dieser Ausgangslage kann nur der neuerliche Titelgewinn den Ansprüchen genügen.

So haben sich die Niederländerinnen qualifiziert

Als Siegerinnen der Gruppe A direkt für die Endrunde qualifiziert

Quali-Bilanz: 10 Spiele, 10 Siege, Torverhältnis 48:3

Beste Torschützin in der Quali:

Sherida Spitse mit 10 Treffern

Bestes Ergebnis an einer EURO:

1. Platz 2017

Spiel gegen die Schweiz:

3. Gruppenspiel am Sonntag, 17. Juli, um 18 Uhr in Sheffield