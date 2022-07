Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Portugal, dem ersten Schweizer Gegner an der Women's EURO 2022.

Legende: «Defense first!» lautet das Motto von Portugals Trainer Francisco Neto und seinen Spielerinnen. imago images/pmk

An der EM 2017 in den Niederlanden erlebten die Portugiesinnen ihre Feuertaufe an einem grossen Turnier. Gegen Schottland gelang dann prompt auch der erste Sieg, die Partien gegen England und Spanien gingen aber verloren.

Das Prunkstück der Portugiesinnen ist die Defensive. Nur gerade 2 Gegentreffer liessen die Lusitanerinnen in der Quali zu. Dafür gibt es im Angriff noch Luft nach oben: Die 10 Quali-Tore sind der schwächste Wert aller Endrunden-Teilnehmer.

01:52 Video Frauen-Nati in England eingetroffen Aus Sport-Clip vom 05.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

So hat sich Portugal qualifiziert

Als Zweiter der Quali-Gruppe E (hinter Finnland) trat Portugal in den Playoffs gegen Russland an und unterlag mit dem Gesamtskore von 0:1.

Weil die Russinnen aufgrund des Krieges in der Ukraine von der EURO ausgeschlossen wurden, erbten die Portugiesinnen deren Platz.

Quali-Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage, Torverhältnis 10:2.

Beste Torschützin in der Quali:

Ana Capeta mit 3 Treffern

Bestes Ergebnis an einer EURO:

Gruppenphase 2017

Spiel gegen die Schweiz: