Legende: Gehört zu den Schlüsselspielerinnen bei Schweden Stina Blackstenius. imago images/Bildbyran

Nicht ganz so makellos wie die Niederlande, aber ebenfalls ungeschlagen hat sich Schweden für die EURO 2022 qualifiziert. Die beiden Favoriten in der Schweizer Gruppe trafen bereits an der EM vor 5 Jahren und an der WM vor 3 Jahren aufeinander.

Beide Male setzten sich die Niederlande durch: An der Heim-EM 2017 im Viertelfinal mit 2:0, an der WM in Frankreich im Halbfinal mit 1:0 n.V. Die Skandinavierinnen dürfte es nach den 2 bitteren Niederlagen nach Revanche gelüsten.

Schweden wird sowieso mit viel Selbstvertrauen an die EM fahren. Nebst den überzeugenden Auftritten in der Quali schafften es die Skandinavierinnen vor Jahresfrist am olympischen Fussballturnier in Tokio bis in den Final. Dieser ging zwar unglücklich im Elfmeterschiessen gegen Kanada verloren, doch für einen Qualitätsnachweis im Team reichte es allemal.

So hat sich Schweden qualifiziert

Als Sieger der Gruppe F direkt für die Endrunde qualifiziert

Quali-Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Remis, Torverhältnis 40:2.

Beste Torschützin in der Quali:

Anna Anvegard mit 5 Treffern

Bestes Ergebnis an einer EURO:

1. Platz 1984

Spiel gegen die Schweiz: