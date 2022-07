Am Mittwoch fällt der Startschuss zur Uefa Women's EURO. Wer stemmt am 31. Juli im Wembley die Trophäe in die Höhe?

Legende: Durften 2017 den Pokal im eigenen Land entgegennehmen Die Niederländerinnen. IMAGO / Shutterstock

Mit dem Duell zwischen England und Österreich wird am Mittwochabend (ab 20:20 live auf SRF zwei) im altehrwürdigen Old Trafford in Manchester die Women's EURO lanciert. Während dreieinhalb Wochen kämpfen 16 Nationen um den EM-Titel. Wer krönt sich am 31. Juli im Londoner Wembley zum Turniersieger? Stimmen Sie jetzt ab!

Wer holt sich den Titel an der Women's EURO? England (Gastgeber) England (Gastgeber) % Niederlande (Titelverteidiger) Niederlande (Titelverteidiger) % Deutschland Deutschland % Frankreich Frankreich % Spanien Spanien % Schweden Schweden % Schweiz Schweiz % Eine andere Nation Eine andere Nation % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.