Am Donnerstagabend will Belgien das favorisierte Frankreich an der Women's EURO ärgern.

Legende: Gibt den Medien Auskunft Belgien-Trainer Ives Serneels (r.). IMAGO / Panoramic International

Der erste Auftritt der französischen Equipe an der Frauen-EM in England war eine Machtdemonstration sondergleichen: Gegen Italien setzten sich die Französinnen locker mit 5:1 durch. Zu brillieren wusste insbesondere Grace Geyoro mit einem Hattrick. Es war wettbewerbsübergreifend der 15. Vollerfolg Frankreichs in Folge.

04:32 Video Archiv: Frankreich kantert Italien nieder Aus Sport-Clip vom 10.07.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 32 Sekunden.

Kein Wunder, blickt Belgien-Coach Ives Serneels dem Nachbarschafts-Duell mit ein paar Sorgenfalten entgegen. Der 49-Jährige gibt sich aber kämpferisch. Die simple Floskel «Ein Spiel beginnt bei 0:0» gibt ihm Hoffnung. «Wenn wir in einer Einheit verteidigen, können wir ihnen wehtun. Frankreich mag es nicht, wenn man es sofort unter Druck setzt. Das werden wir versuchen.»

Wie geht die Partie zwischen Frankreich und Belgien aus? Frankreich gewinnt Frankreich gewinnt % unentschieden unentschieden % Belgien gewinnt Belgien gewinnt % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Selbstvertrauen in der Vergangenheit finden

Natürlich habe man im belgischen Lager die Darbietung Frankreichs gegen Italien gesehen. «Dass der Sieg so deutlich war, überraschte uns. Es bestätigt, dass Frankreich über ein grossartiges Team mit viel Talent verfügt. Aber das beunruhigt uns nicht. Der Respekt ist da, aber am Ende spielen 11 gegen 11», so Serneels, der seit 11 Jahren Belgiens Frauen-Equipe trainiert, weiter.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Frankreich gegen Belgien ab 21:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Das andere Duell der Gruppe D zwischen Italien und Island gibt's ab 18:00 Uhr in der SRF Sport App.

Und nicht nur das macht den «Roten Flammen» Mut. 2016 kam es an gleicher Spielstätte, dem New York Stadium in Rotherham, zum Kräftemessen mit England. Die Belgierinnen trotzten den «Lionesses» ein 1:1 ab – Belgiens Mittelfeldspielerin Janice Cayman traf damals. «Ich hoffe, das gegen Frankreich zu wiederholen», sagt sie.