Legende: Zeigen ihr neues Trikot Die Nati-Spielerinnen. SFV

Am Donnerstagmorgen hat der SFV das Trikot für die Frauen-EURO 2025 in der Schweiz präsentiert. Über das gesamte in Rot gehaltene Shirt werden verteilt Prägungen des Schweizer Kreuzes zu sehen sein.

«Das neue Shirt symbolisiert nicht nur den klassischen, eleganten und modernen Charakter unseres Teams, sondern auch den Stolz, dieses bedeutende Turnier im eigenen Land auszutragen. Es steht für Zusammenhalt, Stärke und unsere gemeinsame Leidenschaft», sagte Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim SFV.

Spielerinnen begeistert

Auch die Spielerinnen zeigten sich zufrieden. «Mir gefällt die Liebe zum Detail. Die Prägungen sind dezent, aber bilden auch von weitem ein schönes Muster und wirken elegant. Ich freue mich sehr darauf, es bald auf dem Platz zu tragen», erklärte Ramona Bachmann.

Luana Bühler findet «den Kontrast an den Ärmeln und am Kragen cool». Sie freue sich bereits auf die vollen Stadien, in welchen die roten Trikots dann zahlreich zu sehen sein würden. Los geht's für die Nati am 2. Juli in Basel im Eröffnungsspiel gegen Norwegen.

Übersicht