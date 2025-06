Legende: Wer findet die Kapitänin? Lia Wälti. key/Salvatore di Nolfi

Unter dem Namen «The Chase» lanciert der Schweizerische Fussballverband (SFV) eine Schnitzeljagd zur Aufdeckung des 23-köpfigen Kaders der Women's EURO 2025.

An 23 Orten in allen Sprachregionen werden Hinweise versteckt – jeder Ort enthüllt eine Spielerin, die den letzten Cut geschafft hat. Laut SFV können die Hinweise in Form eines Nati-Trikots mit aufgedrucktem Namen, eines Graffitos oder in anderer ungewöhnlicher Form sein.

Start kommenden Freitag

Die Schnitzeljagd beginnt am Freitagnachmittag, 20. Juni und dauert bis zum Montagvormittag, 23. Juni. Auf dem Instagram-Kanal der Frauen-Nati werden nach und nach Hinweise zu den Fundorten veröffentlicht.

Wer eine Spielerin «findet», darf dies auf Instagram bekanntgeben. Dabei solle @swissnatiwomen markiert werden, schreibt der SFV. Auf die Finder warte eine kleine Überraschung.

Die Aktion erinnert an die Kaderbekanntgabe des deutschen Männer-Teams vor der Heim-EURO 2024, die ebenfalls auf ungewöhnliche Weise vonstatten ging.