Prominenz in Zürich, Ibererinnen in der Romandie: Die 16 Teams der Frauen-EM 2025 in der Schweiz haben ihre Basecamps bekanntgegeben.

Legende: Hier will die deutsche Equipe Kraft für die EURO tanken The Dolder Grand am Westhang des Adlisbergs. Imago/Depositphotos

Wie Anfang Februar bekannt wurde, wird die Schweizer Nati ihr Basecamp an der Heim-EM in Thun beziehen. Die Schweizerinnen logieren ab dem 28. Juni im Hotel Seepark und werden auf dem Sportplatz des FC Dürrenast trainieren. Am Dienstag haben nun auch die anderen Teams ihre Standorte während der EURO verraten.

Viel Prominenz in Zürich

Mit England und Deutschland gastieren die beiden letzten EM-Finalistinnen in Zürich. Die Engländerinnen werden auf der Sportanlage Au in Opfikon trainieren und im Dolder Grand residieren. Das DFB-Frauenteam bereitet sich im Sportzentrum Buchlern auf die anstehenden Aufgaben vor. Die iberischen Teams reisen in die Romandie: Spanien nach Lausanne, Portugal nach Genf.

Die Niederlande wohnen während der EURO in Spiez und trainieren wie die Schweizer Nati in Thun. Letzteres gilt auch für Island, Gruppengegner der Schweiz. Die weiteren Vorrunden-Kontrahenten bereiten sich in Neuenburg (Norwegen) und Genf (Finnland) vor.

