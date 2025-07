Die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman steht mit ihrem Team vor dem Duell an der Women's EURO gegen ihr Heimatland bereits gehörig unter Druck.

Legende: War nach der Startniederlage gegen Frankreich sichtlich bedient England-Trainerin Sarina Wiegman. imago images/DeFodi Images

Auf der Mission Titelverteidigung mussten die Engländerinnen zum Auftakt in die Women's EURO einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Das Gipfeltreffen im Startspiel der Gruppe D gegen Mitfavorit Frankreich ging mit 1:2 verloren.

Für die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman ein ungewohntes Gefühl. Bis zu diesem Spiel hatte die 55-Jährige noch keine Niederlage an einer EM-Endrunde als Nationaltrainerin hinnehmen müssen. 2017 führte sie ihr Heimatland, die Niederlande, als Trainerin ungeschlagen zum EM-Titel, 2022 wiederholte sie dieses Kunststück mit England.

Nun also muss sie mit ihrem jetzigen Team am Mittwoch im Stadion Letzigrund in Zürich gegen ihr Heimatland liefern, wenn die EM-Reise für die Titelverteidigerinnen von der Insel noch weitergehen soll.

Spielerinnen in der Verantwortung

Dass nicht immer alles nach Plan läuft, ist auch Wiegman klar. Sie versuche eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Spielerinnen selbst Verantwortung übernehmen, auf und neben dem Platz: «Ich sage meinen Spielerinnen nicht ständig, was sie zu tun haben», liess sie im Vorfeld der EM in einem Interview mit RTS verlauten.

Dabei sei es unausweichlich und auch erwünscht, dass Fehler passieren. Aus diesen könne dann wiederum gelernt werden, «und dann versuchst du es erneut».

Doch nicht nur aus den eigenen Fehlern soll Profit geschlagen werden. Auch die Gegner würden gründlich auf ihre Stärken und Schwächen analysiert: «Wir wollen die Stärken möglichst eindämmen und die Schwächen zu unseren Gunsten nutzen.»

Hungrig wie eh und je

Die vierfache Fifa-Welttrainerin des Jahres kann auf eine illustre Trainerkarriere zurückblicken. Neben den beiden Europameistertiteln mit den Niederlanden und England stand Wiegman mit ebendiesen Teams je einmal im WM-Final (2019 sowie 2023), musste sich jedoch beide Male geschlagen geben.

Trotz des bisher Erreichten ist der Erfolgshunger bei der «Lionesses»-Trainerin ungebrochen. «Ich will einfach gewinnen», sagt Wiegman. Es sei ein Privileg, mit ambitionierten und talentierten Leuten zu arbeiten und einen Teil zu deren Entwicklung beitragen zu können.

«Ich liebe es, dass Beste aus anderen herauszuholen», ergänzt die 55-Jährige. Dieses Herauskitzeln der Bestleistung wird ihr Team sicherlich auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederländerinnen brauchen, um den benötigten Sieg einzufahren und damit die Chance auf ein Weiterkommen aufrecht zu erhalten.

