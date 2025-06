Die Sommerhitze hat auch Auswirkungen auf die ersten Tage an der Fussball-EURO in der Schweiz.

Fanzonen an der Women's EURO

Legende: Ruhe vor dem Sturm An der EURO soll auch in den Fanzonen gefeiert werden. KEYSTONE/Ennio Leanza

Die Basler Fanzonen zur Uefa Women's EURO öffnen am Dienstag bei Hitze. Daher hat das Organisationsteam Massnahmen wie etwa Sprühnebelduschen und Sonnencremespender vorgesehen. Zudem lockert die Uefa für die ersten Spiele ihre Trinkflaschen-Regeln im Stadion.

Da mit Temperaturen von über 35 Grad zu rechnen ist, gibt es im Stadtcasino, gleich neben der Fanzone am Barfüsserplatz, einen kühlen Rückzugsort, wie das Erziehungsdepartement am Montag mitteilte. Dort gibt es Hör-, Lese- und Gamingangebote für Hitzegeplagte. Bei der Fanzone am Messerplatz soll die City Lounge vor der Sonne schützen.

Weitere Massnahmen:

In beiden Fanzonen stehen Sonnenschirme sowie «Erfrischungsstationen» mit Trinkwasser und Sprühnebelduschen.

mit Trinkwasser und Sprühnebelduschen. Das Organisationsteam verteilt auch Fächer mit Hitzetipps an die Fans, wie es im Communiqué heisst.

an die Fans, wie es im Communiqué heisst. Wie schon während des Eurovision Song Contests im Mai sind sämtliche Brunnen als Trinkwasserquellen gekennzeichnet.

Auch kleine Flaschen sind erlaubt

Aufgrund der Hitzewarnung erlaubt die Uefa zudem bei den ersten Spielen am Mittwoch und Donnerstag Wasserflaschen von bis zu einem halben Liter im Stadion. Somit dürfen auch Fans beim ersten Spiel der Schweiz am Mittwoch einen kleinen Wasservorrat mit ins Joggeli nehmen. Erlaubt sind nur Plastik- und Aluminiumflaschen, solche aus Glas jedoch nicht, wie die Uefa schreibt.