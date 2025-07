Legende: Ein Traumtor mitten ins Schweizer Herz Das 2:0 von Claudia Pina im Viertelfinal war schön und schmerzhaft zugleich. Keystone/Peter Klaunzer

Die Women's EURO in der Schweiz ist Geschichte. In den 31 Vorrunden-Partien fielen insgesamt 106 Tore – so viele wie noch nie an einer EM-Endrunde. Darunter befinden sich einige Perlen. Welcher Treffer hat Ihnen am besten gefallen? Geben Sie jetzt Ihre Stimme ab.