6 Tage vor dem Start zur Heim-EURO lief Livia Peng erstmals als offizielle Nummer 1 der Frauen-Nati auf – eine regelrechte Kehrtwende. Denn ihre Konkurrentin um den Platz zwischen den Pfosten, Elvira Herzog, war eigentlich bereits im November 2024 zur Stammtorhüterin ausgerufen worden.

Keine einfache Entscheidung

Torhüter-Trainerin Nadine Angerer erklärte nun gegenüber SRF das Dilemma: «Wir haben 2 ausserordentlich gute Goalies, die grundlegend verschieden sind. Es war eine Millimeterentscheidung zwischen den beiden. Wir haben alle Bereiche – unter anderem die Performance, die mentale Seite und die Leistung in der Bundesliga – durchleuchtet und zusammen im Staff eine Entscheidung getroffen.»

Konkreter wird Kathrin Lehmann. Die ehemalige Nati-Torhüterin und heutige Fussball-Expertin bei SRF hebt vor allem 2 Dinge heraus, die für die Bündnerin sprechen: «Das Momentum und ihre unglaubliche Reaktionsfähigkeit.» Die Leistungen der 23-Jährigen in Bremen, die das Team in den Final des DFB-Pokals und sie selber zur besten Torhüterin der Bundesliga machten, sorgen also dafür, dass Peng gegenüber Herzog die Nase vorne hat. Zudem hat sich Peng damit einen Wechsel in die Women's Super League zum FC Chelsea verdient, wo sie ab Sommer spielen wird.

Angerer: Kritik berechtigt

Auf die Kritik angesprochen, die die Kehrtwende mitgebracht hat, zeigt sich Angerer einsichtig: «Ich kann jeden verstehen. Von aussen betrachtet, muss das alles verwirrend gewirkt haben – und die Kritik ist auch berechtigt. Aber wir schauen nicht nur 1, 2 Faktoren an, das sind ganz viele Blickwinkel.» Und auch wenn die Wahl erst kurz vor dem Start zur Heim-EURO fiel: «Im Trainerstaff sind wir uns einig, dass das die richtige Entscheidung ist.»