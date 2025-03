Fitness, Wellness, Fun-Room, genügend Zimmer und ein Park mit Seeanstoss zum Erholen. Das bietet das Hotel in Thun, in dem das Schweizer Frauen-Nationalteam während der Heim-EM logiert.

Zur Auswahl standen um die 40 Hotels. «Thun liegt zentral zwischen den Spielorten Basel, Bern und Genf», begründet die Teammanagerin Caroline Abbé den Entscheid. Das Hotel Seepark steht dem Team exklusiv zur Verfügung. «Wir hoffen natürlich, dass wir das Hotel bis zum Final benutzen werden», so Abbé weiter. Das Finalspiel findet am 27. Juli in Basel statt.

In der Gruppenphase trifft die Nati zum Auftakt am 2. Juli im Basler St. Jakob-Park auf Norwegen. Die weiteren Partien in der Vorrunde bestreitet die Schweiz am 6. Juli in Bern gegen Island und am 10. Juli in Genf gegen Finnland. Die zwei bestklassierten Teams der insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Der Nati-Fahrplan unmittelbar vor der Heim-EM Box aufklappen Box zuklappen 6. Juni: Kaderbekanntgabe EM-Vorbereitung

9. Juni: Start 1. Vorbereitungswoche in Magglingen

16. Juni: Start 2. Vorbereitungswoche in Nottwil

23. Juni: Definitive Kaderbekanntgabe und Start 3. Vorbereitungswoche

26. Juni: Testspiel (Gegner noch offen)

28. Juni: Bezug EM-Basecamp in Thun

