Legende: Verpasst die Heim-EM aufgrund einer schweren Knieverletzung Ramona Bachmann Keystone/Michael Buholzer

Nationalspielerin Ramona Bachmann verpasst die Heim-EM verletzungsbedingt.

Die 34-Jährige hat sich am Mittwoch im Training das Kreuzband im linken Knie gerissen.

Damit muss die Nati auf eine ihrer erfahrensten Spielerinnen verzichten.

Drei Wochen vor dem Start der Heim-EM (2. Juli) trifft die Schweizer Nati ein schwerer Schlag. Wie der SFV am Donnerstag mitteilt, hat sich Stürmerin Ramona Bachmann am Mittwoch im Training ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen.

«Ich bin am Boden zerstört, dass ich die EM verpassen werde, vor allem hier in der Schweiz. Dieses Turnier war ein grosses Ziel für mich, und ich habe in den letzten Monaten alles gegeben, um dafür bereit zu sein», wird Bachmann auf der Website des SFV zitiert. Es sei unglaublich schwer, diese schwere Verletzung zu akzeptieren. Sie konzentriere sich nun auf ihre Genesung, aber «mein Herz wird immer beim Team sein».

Viel Erfahrung fehlt

Damit muss Nati-Trainerin Pia Sundhage auf eine gehörige Portion Erfahrung im Kader verzichten. Bachmann war bisher an allen vier Endrunden der Schweizerinnen dabei und absolvierte seit ihrem Debüt vor 18 Jahren 153 Länderspiele. Mit 60 Toren ist sie in der ewigen Torschützenliste die Nummer 2 der Schweiz.

In diesem Jahr kam die 34-Jährige in Klub (Houston Dash) und Nati jedoch auf nur 75 Einsatzminuten. Zuletzt gab es auch Zweifel an ihrem Formstand. In der Nations League schmorte die Stürmerin gegen die Französinnen (0:4) und gegen Norwegen (0:1) während jeweils 90 Minuten auf der Bank. Aufgrund ihrer immensen Erfahrung hätte Bachmann einen Platz im Kader aber wohl auf sicher gehabt.