Deutschland startet mit grossen Ambitionen in die Women's EURO. Polen ist in St. Gallen trotz Torjägerin Ewa Pajor Aussenseiter.

Nach Rigi-Besuch: DFB-Elf will auch an der EURO hoch hinaus

Legende: Wollen in der Schweiz lückenlos überzeugen Die deutschen Spielerinnen um Trainer Christian Wück. Keystone/Ennio Leanza

Die «Königin der Berge» musste es dann schon sein für das deutsche Team. Vom Hauptquartier in Zürich aus ging es auf Sightseeing in die Zentralschweiz und mit der Zahnradbahn auf die Rigi. Das Motto: In der Postkartenlandschaft noch einmal durchschnaufen, bevor es am Freitagabend in St. Gallen gegen Polen erstmals ernst gilt.

Der Zielort dürfte nicht zufällig gewählt worden sein, die Symbolik ist klar: Die Women's EURO in der Schweiz soll für Deutschland zum Höhenflug werden. Nach der Finalniederlage vor drei Jahren gegen England will der Gipfel diesmal ganz erklommen werden.

Klare Ansagen

«Mein Ziel ist, Europameister zu werden – und ich glaube, da geht’s den anderen Mädels nicht anders. Dafür sind wir hier. Alles andere wäre die falsche Aussage», sagte Linda Dallmann. Giulia Gwinn schlug in die gleiche Kerbe: «Wir glauben fest daran, dass wir etwas Grosses erreichen können.»

Es ist unheimlich wichtig, erfolgreich in das Turnier zu starten.

Die Starspielerin vom FC Bayern führt ihr Team erstmals bei einem Turnier als Kapitänin an. Für Wück, der 2023 die männlichen U17-Junioren zum EM- und WM-Titel führte, ist es die erste internationale Bewährungsprobe bei den Frauen.

«Ich glaube, das erste Spiel wird so ein bisschen der Knackpunkt werden. Es ist unheimlich wichtig, erfolgreich in das Turnier zu starten», sagte der 52-Jährige. «Jede deutsche Mannschaft, egal ob Männer oder Frauen, die irgendwann mal etwas gewonnen hat, hat eine Siegermentalität entwickelt.»

Torgarantin Schüller

Nach dem Umbruch mit Rücktritten unter anderem von Alexandra Popp und Marina Hegering und dem Ausfall von Lena Oberdorf hat Wück sein Team gefunden: Die Achse bilden Torhüterin Ann-Katrin Berger, die neue Abwehrchefin Janina Minge, Sjoeke Nüsken und Elisa Senss im defensiven Mittelfeld sowie Bayern-Torjägerin Lea Schüller mit ihrer Topquote von 52 Treffern in 75 Länderspielen.

Gegen EM-Neuling Polen sind die Deutschen hoch favorisiert. Sorge bereitet höchstens Top-Torjägerin Ewa Pajor. Die langjährige Wolfsburgerin hat in ihrer ersten Saison beim FC Barcelona quer durch alle Wettbewerbe insgesamt 47 Treffer erzielt.

