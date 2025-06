Legende: Hat sich am Knie verletzt Ramona Bachmann. KEYSTONE / Michael Buholzer

Die Schweizer Frauen-Nati bangt um Ramona Bachmann.

Die 34-Jährige hat sich am Mittwoch im Training schwer am Knie verletzt.

Der Stürmerin droht das EM-Aus, der SFV bestätigte dies noch nicht.

Drei Wochen vor dem Start der Heim-EM (2. Juli) droht der Schweizer Nati ein bitterer Ausfall. Stürmerin Ramona Bachmann hat sich am Mittwoch im Training verletzt, wie der Blick zuerst berichtete. Aus Nationalmannschaftskreisen wurde diese Meldung gegenüber SRF bestätigt. Auf Anfrage konnte der SFV ein definitives EM-Aus aber noch nicht bestätigen, weil eine genaue Diagnose noch aussteht.

Nati-Trainerin Pia Sundhage müsste bei einem Out auf eine gehörige Portion Erfahrung im Kader verzichten. Bachmann war bisher an allen vier Endrunden der Schweizerinnen dabei und absolvierte seit ihrem Debüt vor 18 Jahren 153 Länderspiele. Mit 60 Toren ist sie in der ewigen Torschützenliste die Nummer 2 der Schweiz.

In diesem Jahr kam die 34-Jährige in Klub (Houston Dash) und Nati jedoch auf nur 75 Einsatzminuten. Zuletzt gab es auch Zweifel an ihrem Formstand. In der Nations League schmorte die Stürmerin gegen die Französinnen (0:4) und gegen Norwegen (0:1) während jeweils 90 Minuten auf der Bank. Aufgrund ihrer immensen Erfahrung hätte Bachmann einen Platz im Kader aber wohl auf sicher gehabt.