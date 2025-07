Legende: Voller Erfolg Die Frauen-EM stiess auf reges Zuschauerinteresse imago images/Schüler

Mit einem dramatischen 2:1-Finalsieg nach Penaltyschiessen für England gegen Spanien endete am vergangenen Sonntag, 27. Juli 2025, die UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz. Bei SRF verfolgten im Schnitt 908’000 Personen das Endspiel im Basler St. Jakob-Park. Dies entspricht einem Marktanteil von 58,8 Prozent. Es ist damit die meistgesehene Partie an dieser Endrunde – und auch das meistgesehene Fussballspiel bei den Frauen überhaupt. Vor dieser Europameisterschaft lag der Höchstwert bei durchschnittlich 435’000 Zuschauenden bei der Begegnung Schweiz-Frankreich an der EM 2017.

Auch dank der Nati: Ein Turnier der Rekorde

Auch das Schweizer Nationalteam sorgte mit ihren Auftritten für grosses Interesse beim SRF-Publikum. Die vier Spiele der Nati verfolgten im Schnitt 719’000 Menschen. Gegenüber den drei Partien an der EM 2022 in England, die im Mittel 219’000 Personen sahen, hat sich der Zuschauerschnitt mehr als verdreifacht. Auch der durchschnittliche Marktanteil erhöhte sich deutlich von 31,9 auf 60 Prozent. Der Viertelfinal der Schweiz gegen Spanien stellte mit im Mittel 813’000 Zuschauenden und einem Marktanteil von 66,5 Prozent einen neuen Rekord für ein Spiel der Frauen-Nati auf.

«Das Schweizer Nationalteam hat eine unvergleichliche Euphorie entfacht, die auch auf das gesamte Turnier und die Bevölkerung überschwappte», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport. «Auch dank der Nati hat sich ein Millionenpublikum mit der Europameisterschaft im eigenen Land befasst.» Insgesamt schalteten knapp 2,75 Millionen Personen während der UEFA Women’s EURO 2025 mindestens einmal ein Livespiel bei SRF ein. Schweizweit erreichten die Übertragungen der EM-Spiele bei den SRG-Sendern SRF, RTS und RSI 3,79 Millionen Menschen.

4,4 Millionen Livestream-Starts

Im Durchschnitt wurden die 27 Livespiele auf SRF 1 (Eröffnungsspiel) und SRF zwei von 351’000 Personen geschaut, was einem Marktanteil von 38,2 Prozent entspricht – und dies, obwohl Zuschauende in Public Viewings nicht eingerechnet werden. Auch hier zeigt sich gegenüber der Endrunde 2022, als im Mittel 136’000 Personen die Partien verfolgten, eine deutliche Steigerung. Das EM-Magazin auf SRF zwei, das während dem Turnier 18-mal ausgestrahlt wurde, schauten im Mittel 75’000 Personen.

In der SRF Sport App und auf srf.ch/sport erzielten die Beiträge rund um die UEFA Women’s EURO zwischen dem 2. und 27. Juli 2025 gesamthaft rund 13 Millionen Visits. Die Livestreams der EM-Spiele wurden insgesamt 4,4 Millionen Mal gestartet. Der nutzungsstärkste Tag war mit über 850’000 Visits auf EURO-Inhalte der 18. Juli, womit das Interesse am Viertelfinal der Schweizer Nati auch auf den SRF-Onlineplattformen besonders gross war.

