Mit einem 3:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Spanien gelang England gestern Abend die erfolgreiche Titelverteidigung an der UEFA Women’s EURO. Der dramatische Spielverlauf zog auch das Publikum auf SRF zwei in seinen Bann.

Höchstwert im Penaltyschiessen

In der Spitze – während des Penaltyschiessens – waren bis zu 1,36 Millionen Menschen live dabei. Dies entspricht einem Marktanteil von 63,2 Prozent. Damit wird zum Abschluss des Turniers in der Schweiz der bisherige Topwert aus dem Viertelfinal Schweiz-Spanien pulverisiert. Das Spiel am Freitag, 18. Juli 2025, hatte einen Höchstwert von 956'000 Personen erzielt.

Legende: Brachte die Massen vor die Bildschirme Das Penalty-Drama im EM-Final zwischen England und Spanien. Reuters/Denise Balibouse

Auch im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit erreichte die Partie neue Sphären. An der letzten Europameisterschaft der Frauen 2022, als im Londoner Wembley-Stadion England gegen Deutschland reüssierte (2:1 n.V.), verfolgten in der Spitze 432’000 Personen das Finalspiel.

Der Final der UEFA EURO 2024 der Männer zwischen England und Spanien (1:2) im vergangenen Jahr erreichte 1,26 Millionen Personen in der Spitze – die Partie war jedoch nach 90 Minuten zu Ende.

Bis zu 1,36 Millionen Menschen vor den Bildschirmen – das ist der perfekte, ja grandiose Abschluss eines fantastischen Fussballturniers in der Schweiz.

Am Dienstag, sobald alle Werte zur UEFA Women’s EURO 2025 vorliegen, wird SRF noch eine ausführlichere, umfassende Bilanz zum Publikumsinteresse publizieren.

Quelle: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 31.07.2022 & 14.07.2024 & 18.07.2025 & 27.07.2025, Rt-T & MA-% (Höchstwerte), All Platforms, Overnight, vorläufige Daten