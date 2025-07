Die Women's EURO in der Schweiz geht in ihre letzte Woche. Was läuft wann und wo?

Legende: Holt sie den 3. Titel in Folge? Sarina Wiegman, Europameister-Trainerin 2017 mit den Niederlanden und 2022 mit England. Reuters/Denis Balibouse

Spiele: Die Entscheidung naht

28 von 31 Partien sind an den ersten 18 Turniertagen ausgetragen worden. Diese Woche fällt die Entscheidung um den Titel. Am Dienstag und Mittwoch stehen die Halbfinals an, am Sonntag das Endspiel im Basler St. Jakob-Park. Alle Spiele gibt's live bei SRF. Einen «kleinen Final» gibt es im Unterschied zur WM nicht.

Teams: 4 aus 51

England und Italien messen sich am Dienstag im Stade de Genève. Spanien und Deutschland treffen am Mittwoch im Zürcher Letzigrund aufeinander. Das Quartett ist übrig geblieben von ursprünglich 51 Teams, die an der Qualifikation teilgenommen, und 16, die sich für die Endrunde qualifiziert haben.

Titel: Intakte Chance auf Premiere

Nur zwei der Halbfinalisten sind schon Europameister geworden: Deutschland triumphierte bereits 8 Mal, England holte 2022 erstmals den Titel. Spanien und Italien streben ihren 1. Pokalgewinn an. Englands Trainerin Sarina Wiegman könnte mit ihrem 3. persönlichen Titel zu den Rekord-Coaches Gero Bisanz und Tina Theune (beide Deutschland) aufschliessen.

Fans: Rekord fällt am Dienstag

Noch ist der Publikumsrekord von 574'875 Fans aus dem Jahr 2022 nicht gefallen – um ein Haar: 574’117 Personen sahen die Gruppen- und Viertelfinalspiele live im Stadion. Im 1. Halbfinal von Dienstag in Genf wird der Rekord damit geknackt werden.

Stadien: 5 haben «ausgedient»

Die grössten Schweizer Städte Zürich, Genf und Basel sind Gastgeber der verbleibenden 3 Partien. 5 Stadien haben bereits ausgedient: Das Berner Wankdorf, in dem am Freitag die Schweizer Kampagne zu Ende ging, sowie die Spielstätten in Luzern, St. Gallen, Sitten und Thun. Dass dort die dazugehörigen Fanzonen teilweise kurz nach den letzten Partien

geschlossen wurden, stiess mancherorts auf Unverständnis.

So verliefen die Viertelfinals