Bild 8 von 16. Géraldine Reuteler: 5,5. Ob in der Sturmspitze oder eine Reihe weiter hinten: die Frankfurt-Legionärin ackert, bereitet vor, schliesst selbst ab – und wird folgerichtig dreimal in Folge «Player of the Match». Abgesehen von Lia Wälti hat niemand so viel Einfluss aufs Schweizer Spiel wie Reuteler.

Bildquelle: Imago/BSR Agency.

