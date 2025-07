Legende: Wird im EM-Final die Richtung vorgeben Stéphanie Frappart. IMAGO Images/Bildbyran

EM-Final unter Frapparts Leitung

Die Französin Stéphanie Frappart wird den Final der Women's EURO 2025 am Sonntag in Basel zwischen England und Spanien leiten. Die 41-Jährige ist seit 2011 Fifa-Schiedsrichterin und kam in der Schweiz bislang bei zwei Gruppenspielen sowie dem Viertelfinal zwischen Norwegen und Italien (1:2) zum Einsatz. Frappart gilt als bekannteste Schiedsrichterin der Welt. 2020 leitete sie als erste Frau ein Champions-League-Spiel der Männer, 2023 folgte die Premiere bei der Männer-WM in Katar beim Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica.