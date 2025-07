Legende: Hat einen steilen Aufstieg hinter sich Désirée Grundbacher. Freshfocus/Martin Meienberger

Grundbacher pfeift Belgien - Italien

Die Schweizer Schiedsrichterin Désirée Grundbacher wird am Donnerstag zu ihrer EM-Premiere kommen. Die 41-Jährige wird die Partie zwischen Belgien und Italien leiten, die um 18:00 Uhr im Tourbillon in Sitten stattfindet. Grundbacher avanciert damit zur erst dritten Schweizerin nach Nicole Petignat und Esther Staubli, die an kontinentalen Meisterschaften ein Spiel arbitrieren wird. Die Bernerin, die seit 2024 in der Super League eingesetzt wird, hat schon Partien in der Women's Champions League und in der Women's Nations League geleitet.