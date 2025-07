Legende: Kann sie spielen? Lauren James. Imago/IPA Sport

England: James droht auszufallen

England muss im EM-Final am Sonntag in Basel gegen Spanien unter Umständen auf Offensivspielerin Lauren James verzichten. Die 23-jährige Chelsea-Akteurin laboriert an einer Knöchelverletzung, die sie sich im Halbfinal gegen Italien zuzog. «Sie erholt sich noch, ich weiss noch nicht, ob sie bereit sein wird», sagte Trainerin Sarina Wiegman am Freitag. James hat in 32 Länderspielen 9 Tore für die «Lionesses» erzielt. Im Gruppenspiel gegen die Niederlande traf sie doppelt.

Wohl so grosses TV-Publikum wie noch nie

Die EM in der Schweiz steuert auf einen TV-Rekord zu. Gemäss den Verantwortlichen der Uefa haben vor dem Final am Sonntag insgesamt mehr als 400 Millionen Menschen die Spiele verfolgt. Diese Zahl dürfte am Sonntag nochmals deutlich ansteigen, wenn Titelverteidiger England und Weltmeister Spanien aufeinandertreffen. Erwartet wird ein weltweites Publikum von über 45 Millionen. Bestmarken stellte das Turnier auch in den Stadien auf. Die bisher 623'088 Zuschauerinnen und Zuschauer Besucherinnen (29 von 31 Partien ausverkauft) stellen schon vor dem Endspiel eine Bestmarke für ein EM-Turnier der Frauen dar.