Legende: Vorerst zum Zuschauen gezwungen Griedge Mbock. Imago/Isosport

Frankreich-Captain fällt aus

Frankreichs Fussballerinnen müssen ohne ihre Kapitänin Griedge Mbock in die Women's EURO starten. Im Topspiel gegen Titelverteidiger England fehlt die Innenverteidigerin am Samstagabend aufgrund einer Wadenverletzung. «Sie wird bei uns sein, aber nicht auf dem Platz», erklärte Nationaltrainer Laurent Bonadei am Freitag. Die 30-Jährige hatte sich in der Vorwoche verletzt und seit dem 25. Juni nicht mehr trainiert. «Leider hat Griedge weiterhin Beschwerden, daher gehen wir kein Risiko ein.», sagte Bonadei einen Tag vor dem Duell im Zürcher Letzigrund.

Women's EURO