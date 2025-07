Alle im Abschlusstraining, Symptome klingen ab

Bei wechselhaftem Wetter hat das Nationalteam im Stadion Lachen in Thun sein Abschlusstraining absolviert. Die Equipe hinterliess einen lockeren, vorfreudigen Eindruck. Nachdem das Training am Dienstag aufgrund von leichten Erkältungssymptomen bei fünf Spielerinnen kurzfristig auf Mittwoch verschoben worden war, trainierten auch am Donnerstag alle 23 Spielerinnen mit. Bei den erkälteten Akteurinnen seien nur noch «Restsymptome» vorhanden. Man sei für die abschliessende Einheit vor dem Viertelfinal am Freitag (20:10 Uhr live auf SRF zwei) in Thun geblieben, um sich den Weg ins Wankdorf zu sparen. Zumal man das Stadion bereits vom 2:0-Erfolg über Island kenne.