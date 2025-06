Legende: Bald wieder auf dem Platz Aitana Bonmati. imago images/Pressinphoto

Spanien: Bonmati auf dem Weg der Besserung

Weltmeister Spanien kann kurz vor der EM in der Schweiz mit Blick auf die erkrankte Starspielerin Aitana Bonmati wohl aufatmen. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona wurde am Sonntag nach einem mehrtägigen Spitalaufenthalt aufgrund einer viralen Meningitis aus der Klinik entlassen. Das gab der spanische Verband bekannt. Die 27-Jährige werde demnach «in den nächsten Tagen zum Team stossen», hiess es in einer kurzen Mitteilung. Angaben zum Zustand der zweimaligen Weltfussballerin oder Prognosen zu möglichen Einsätzen machte der Verband nicht. Spanien greift am Donnerstag gegen Portugal ins Turnier ein.