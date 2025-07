Legende: Hatte Glück im Unglück Das Nationalteam von Wales, hier nach der Startniederlage gegen die Niederlande. REUTERS/Annegret Hilse

Schreckmoment für walisische Fussballerinnen

Der Teambus von Wales war auf dem Weg zum Abschlusstraining vor dem EM-Spiel in St. Gallen gegen Frankreich nahe des Teamhotels in einen Verkehrsunfall verwickelt. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Das angesetzte Training wurde aufgrund des Vorfalls jedoch abgesagt. «Fussball ist jetzt zweitrangig», sagte Nationaltrainerin Rhian Wilkinson. Sie sei «betroffen», allerdings seien «alle in Ordnung». Nun gelte es sicherzustellen, dass das auch so bleibe. Wilkinson und Kapitänin Angharad James waren nicht im Unfallbus, weil sie zeitgleich in einem anderen Wagen auf dem Weg zur Medienkonferenz waren.