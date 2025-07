Deutschland und Schweden könnten in der Gruppe C schon den Viertelfinal klarmachen: Das Programm des 7. Turniertags.

Das läuft am Dienstag an der EURO

Programm in der Übersicht

Die Gruppe C könnte ihre Viertelfinal-Teilnehmer bereits nach den Partien am Dienstagabend stellen. Gewinnen Deutschland und Schweden auch ihre zweiten Partien, stehen sie in der K.o.-Phase.

18:00 Uhr: Gruppe C – Deutschland vs. Dänemark

Deutschland – Dänemark St. Jakob-Park, Basel

Kapazität: 34'250 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Calvin Stettler

Die Deutschen mussten im 1. Gruppenspiel den Schock der Verletzung von Kapitänin Giulia Gwinn verdauen. Dies haben sie gegen Polen in der 2. Halbzeit getan, der 2:0-Sieg war klar verdient. Nun warten die zähen Däninnen in Basel, wo zahlreiche deutsche Fans erwartet werden. Mit einem Sieg steht die DFB-Auswahl so gut wie sicher im Viertelfinal. Für Dänemark gilt nach dem knappen 0:1 gegen Schweden zum Start die Devise, eine weitere Niederlage auf jeden Fall zu verhindern – und im Optimalfall selbst zu überraschen.

21:00 Uhr: Gruppe C – Polen vs. Schweden

Polen – Schweden Allmend Stadion, Luzern

Kapazität: 14'350 SRF zwei & SRF Sport App

ab 20:30 Uhr

Kommentatorin: Rachel Rinast

Knapp wurde Schweden seiner Favoritenrolle im Startspiel gegen Dänemark gerecht. Nun wartet mit Polen der nächste Aussenseiter. Alles andere als ein weiterer Sieg der Schwedinnen würde überraschen. Doch gerade mit Starstürmerin Ewa Pajor haben auch die Polinnen mindestens ein Argument auf ihrer Seite. Einige Nadelstiche waren auch gegen Deutschland gelungen. Werden die Polinnen noch etwas genauer, liegt durchaus etwas drin.

SRF sendet am siebten Tag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderatorin Annette Fetscherin empfängt die ehemalige Nati-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg als Studiogast.

