Showdown in der Gruppe A: Die Schweiz und Finnland spielen im Direktduell um das zweite Viertelfinal-Ticket hinter Norwegen.

Das läuft am Donnerstag an der EURO

Programm in der Übersicht

Zum Abschluss der Gruppenphase werden die Partien der Women's EURO 2025 jeweils zeitgleich um 21:00 Uhr angepfiffen. Die Fussball-Fans müssen sich am Donnerstag also etwas länger gedulden, bis der Ball in den Stadien rollt. Für die Schweiz und Finnland geht es im Direktduell um Sein oder Nichtsein. Im Parallelspiel zwischen dem bereits für die Viertelfinals qualifizierten Norwegen und Island geht es um deutlich weniger – für die Isländerinnen eigentlich nur noch darum, sich erhobenen Hauptes zu verabschieden.

21:00 Uhr: Gruppe A – Finnland vs. Schweiz

Finnland – Schweiz Stade de Genève

Kapazität: 30'950 SRF zwei und SRF Sport App

ab 20:10 Uhr

Kommentar: Calvin Stettler/Rachel Rinast

Für die Schweizerinnen ist die Ausgangslage vor dem abschliessenden dritten Gruppenspiel gegen Finnland klar: Ein Unentschieden würde zum erstmaligen Einzug in einen EM-Viertelfinal reichen. Bei den bisherigen beiden Teilnahmen an EM-Endrunden war die Schweiz im letzten Gruppenspiel jeweils zum Siegen verdammt gewesen, um den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen. Bei der EM-Premiere 2017 verpasste man den Viertelfinaleinzug nach einem 1:1 gegen Frankreich ebenso wie 2022 nach einem 1:4 gegen die Niederlande.

21:00 Uhr: Gruppe A – Norwegen vs. Island

Norwegen – Island Arena Thun

Kapazität: 8100 SRF info und SRF Sport App

20:50 Uhr

Kommentar: Sascha Ruefer

Norwegen steht bereits vor dem letzten Vorrundenspiel als Gruppensieger fest. Gut möglich, dass man im «Kehraus-Duell» mit Island nicht mehr alles in die Waagschale werfen und einigen arrivierten Spielerinnen eine Pause gönnen wird. Die Isländerinnen ihrerseits dürften alles daran setzen, sich erhobenen Hauptes aus der Schweiz zu verabschieden. Nach den Niederlagen gegen Finnland und die Schweiz ist ihr Turnier-Out bereits besiegelt.

SRF sendet am neunten Tag des Heimturniers ab 20:10 Uhr live aus dem Stade de Genève. Bei Moderatorin Annette Fetscherin und Expertin Martina Moser zu Gast ist die ehemalige Trainerin der FCSG-Frauen Marisa Wunderlin.

Women's EURO 2025