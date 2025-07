Wer folgt Spanien in die K.o.-Phase? Und wer holt Platz 1? Das sind die zwei noch zu klärenden Fragen in der Gruppe B.

Das läuft am Freitag an der EURO

Zum Abschluss der Gruppenphase werden die Partien der Women's EURO 2025 jeweils zeitgleich um 21:00 Uhr angepfiffen. In der Gruppe B überstrahlte Spanien bisher alles. Die amtierenden Weltmeisterinnen gewannen die ersten zwei Spiele mit dem Gesamtskore von 11:2 hochüberlegen und stehen bereits als Viertelfinal-Teilnehmer fest. Um das zweite Ticket für die K.o.-Phase streiten sich im Fernduell Italien und Portugal.

21:00 Uhr: Gruppe B – Italien vs. Spanien

Italien – Spanien

Stadion Wankdorf

ab 20:30 Uhr

Kommentar: Manuel Köng/Imke Wübbenhorst

Spanien ist die Teilnahme in den Viertelfinals zwar nicht mehr zu nehmen. Den Gruppensieg haben die Ibererinnen indes noch nicht auf sicher. Dafür benötigt Spanien im Duell mit Italien (4 Punkte) in Bern im Minimum einen Zähler. Den Italienerinnen ihrerseits genügt ein Remis, um als Gruppenzweite hinter Spanien sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Verliert die «Squadra Azzurra», ist ihr Weiterkommen vom Geschehen im Parallelspiel in Sitten abhängig.

21:00 Uhr: Gruppe B – Portugal vs. Belgien

Portugal – Belgien

Stade de Tourbillon (Sitten)

20:50 Uhr

Kommentar: Dominic Ledergerber

Nur dank des späten Ausgleichs gegen Italien am Montag dürfen die Portugiesinnen überhaupt noch von den Viertelfinals träumen. Die Chancen Portugals auf ein Weiterkommen sind jedoch gering. Nicht nur müssen die Lusitanerinnen im abschliessenden Gruppenspiel gegen das bereits ausgeschiedene Belgien gewinnen. Auch müssen sie im Parallelspiel auf Schützenhilfe der Spanierinnen gegen Italien hoffen.

Schlägt Portugal Belgien und Spanien bezwingt Italien, würde das Torverhältnis über das Weiterkommen entscheiden. Vor dem 3. Spieltag steht Italien bei +1, während Portugal ein Torverhältnis von -5 aufweist.

SRF sendet am zehnten Tag des Heimturniers ab 20:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderator Lukas Studer empfängt Fussball-Pionierin Trudy Streit, als Studiogast.

