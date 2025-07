Das läuft am Mittwoch an der EURO

In der Gruppe D ist Titelverteidiger England am Mittwoch auf einen Sieg angewiesen, um die Hoffnungen auf die K.o.-Phase aufrecht zu erhalten. Die Französinnen könnten diese mit dem zweiten Sieg bereits klarmachen.

18:00 Uhr: Gruppe D – England vs. Niederlande

England – Niederlande Stadion Letzigrund Zürich

Kapazität: 22'700 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Sascha Ruefer

Die Titelverteidigerinnen aus England stehen nach der 1:2-Startniederlage gegen Mitfavorit Frankreich bereits gehörig unter Druck. Ein Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande ist Pflicht, um die Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation zu wahren. Die «Oranje» ihrerseits gehen mit viel Selbstvertrauen aus dem souveränen 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Wales in dieses Spiel. Die Partie ist in mehrfacher Hinsicht speziell: Englands niederländische Nationaltrainerin Sarina Wiegman trifft auf ihr Heimatland, und mit Beth Mead (England) und Vivianne Miedema (Niederlande) stehen sich zwei Lebenspartnerinnen gegenüber.

21:00 Uhr: Gruppe D – Frankreich vs. Wales

Frankreich – Wales Arena St. Gallen

Kapazität: 18'251 SRF zwei & SRF Sport App

ab 20:30 Uhr

Kommentator: Dominic Ledergerber

In diesem Aufeinandertreffen sind die Rollen klar verteilt. Die Französinnen bewiesen mit ihrem Sieg über England ihre Ambitionen auf den ersten grossen Titel an einer Endrunde. Mit einem weiteren Sieg wäre die Qualifikation für den Viertelfinal bereits in trockenen Tüchern. Für die aufopferungsvollen EM-Debütantinnen aus Wales wird es darum gehen, den Schaden in Grenzen zu halten und auf eine Überraschung zu hoffen.

SRF sendet am achten Tag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderator Lukas Studer empfängt die ehemalige Trainerin der Frauenequipe des FC St. Gallen, Marisa Wunderlin, als Studiogast.

Für das zweite Spiel stösst zudem die ehemalige Nationalspielerin Lara Dickenmann als Gast im Studio dazu.

EURO 2025