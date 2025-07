Das läuft am Mittwoch, dem Starttag, an der EURO

820 Tage nach dem Zuschlag durch die Uefa heisst es in der Schweiz am Mittwoch Bühne frei für die Women's EURO 2025. Den Auftakt machen zwei Spiele in der Gruppe A mit der Schweiz als Gastgeberin. Bereits vor dem offiziellen Eröffnungsspiel kommen Island und Finnland zum Einsatz.

18:00 Uhr: Gruppe A – Island vs. Finnland

Island - Finnland Arena Thun

Kapazität: 8100 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Sascha Ruefer

Mit Island und Finnland treffen zum Auftakt des Turniers zwei Aussenseiterinnen aufeinander. Nur zwei teilnehmende Teams sind in der Weltrangliste hinter Finnland klassiert. An der EM vor drei Jahren schieden die Finninnen punktlos in der Vorrunde aus. Island blieb bei der letzten Teilnahme zwar ungeschlagen (3 Unentschieden), musste die Koffer aber dennoch bereits nach der Gruppenphase packen.

21:00 Uhr: Gruppe A – Schweiz vs. Norwegen

Schweiz - Norwegen St. Jakob-Park, Basel

Kapazität: 34'250 SRF 1 & SRF Sport App

ab 20:10

Kommentator:in: Calvin Stettler und Rachel Rinast

Offiziell wird das Turnier mit dem Spiel zwischen der Nati und Norwegen eröffnet. Am Montag steckte den Schweizerinnen noch der Schock über den Ausfall von Verteidigerin Luana Bühler in den Knochen, zudem ist auch Kapitänin Lia Wälti nach wie vor fraglich. Dennoch ist der Fokus voll und ganz auf den Anpfiff gerichtet.

Im ausverkauften St. Jakob-Park will es die Frauen-Nati besser machen als das Männer-Pendant an der Heim-EM 2008, das mit einem 0:1 gegen Tschechien ins Turnier startete. Unabhängig vom Ausgang der Partie wird der Zuschauerrekord für ein Spiel des Frauen-Nationalteams pulverisiert. Fast doppelt so viele Fans werden am Mittwoch im Stadion weilen als bei der bisherigen Rekordmarke im letzten November (17'306 im Letzigrund).

SRF sendet am Starttag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus Basel. Moderator Lukas Studer (1. Match) und Annette Fetscherin empfangen als Gäste die beiden früheren Nationalspielerinnen Martina Moser und Lara Dickenmann.

EURO 2025