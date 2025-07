Das läuft am Montag an der EURO

Turnierfavorit Spanien und Italien sind mit Siegen in die Women's EURO gestartet. Kann das Duo am Montag in der Gruppe B gegen Belgien und Portugal nachlegen, steht es bereits nach zwei Spielen in der K.o.Phase.

18:00 Uhr: Gruppe B – Spanien vs. Belgien

Spanien - Belgien Arena Thun

Kapazität: 8100 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Dominic Ledergerber

Spanien startete am Donnerstag mit einer 5:0-Gala gegen Portugal in die Women's EURO – und musste dabei sogar noch grösstenteils auf die noch nicht ganz fitte Weltfussballerin Aitana Bonmati und die gesperrte Kapitänin Irene Paredes verzichten. Beim zweiten Auftritt im Berner Oberland wird die Kulisse zwar deutlich kleiner sein (am Donnerstag waren knapp 30'000 Fans beim iberischen Duell zugegen), die spielerische Klasse aber weiter gross. Alles andere als der zweite Sieg für Spanien wäre eine Überraschung.

21:00 Uhr: Gruppe B – Portugal vs. Italien

Portugal - Italien Stade de Genève

Kapazität: 26'750 SRF zwei & SRF Sport App

ab 20:30 Uhr

Kommentator: Manuel Köng

Vor der EURO war Portugal von einigen Experten bereits als Geheimfavorit gehandelt worden. Nach der Klatsche zum Auftakt muss das Team aber schon vor dem 2. Gruppenspiel um dem Verbleib im Turnier bangen. Immerhin dürfte Portugal im Stade de Genève quasi ein Heimspiel bestreiten, so gastieren die Lusitanerinnen in Genf, zudem ist die Community in der Westschweiz gross. Gegner Italien mühte sich gegen Belgien zu einem 1:0-Sieg, hat aber noch grosses Steigerungspotenzial.

SRF sendet am sechsten Tag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderator Lukas Studer empfängt als Studiogast YB-Trainerin Imke Wübbenhorst.

EURO 2025