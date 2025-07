In der Gruppe D der Women's EURO kommt es zum Knüller England vs. Frankreich: Ein Überblick zum Programm des 4. Turniertags.

Das läuft am Samstag an der EURO

Mit England und Frankreich treffen an der Women's EURO 2025 gleich in der ersten Runde der Gruppe D zwei heiss gehandelte Favoriten auf den Titel aufeinander. Das Duell im Zürcher Letzigrund verspricht Hochspannung. Zuvor messen sich die Niederländerinnen mit Wales, das erstmals an einer Europameisterschaft zugegen ist.

18:00 Uhr: Gruppe D – Wales vs. Niederlande

Wales – Niederlande Allmend Stadion Luzern

Kapazität: 14'350 SRF zwei & SRF Sport App

ab 17:30 Uhr

Kommentator: Sascha Ruefer

Erstmals überhaupt konnte sich das Frauen-Nationalteam von Wales für einen Grossanlass qualifizieren. Die Feuertaufe markiert das Duell mit den Niederlanden. Die Europameisterinnen von 2017 gehen als deutliche Favoritinnen in die Partie gegen die Britinnen. Wollen sie in der stark besetzten Gruppe D in die K.o.-Phase kommen, ist ein Sieg gegen Wales Pflicht.

21:00 Uhr: Gruppe B – Frankreich – England

Frankreich – England Stadion Letzigrund Zürich

Kapazität: 22'700 SRF zwei & SRF Sport App

ab 20:30 Uhr

Kommentator: Manuel Köng

Expertin: Imke Wübbenhorst

Nach Topfavorit Spanien gibt es eine Reihe an Nationen, die sich gute Chancen auf den Triumph an der Women's EURO ausrechnen dürfen. Dazu gehören unweigerlich Frankreich und England. «Les Bleues» haben sich längst in der erweiterten Weltspitze etabliert, konnten aber noch nicht den grossen Wurf landen. In diesem Jahr soll es endlich klappen mit der Finalqualifikation. Auf dieser Mission steht Frankreich gleich zu Beginn der Titelverteidiger gegenüber. Das Starensemble aus England stand an den letzten fünf Welt- und Europameisterschaften immer mindestens im Halbfinal.

SRF sendet am vierten Tag des Heimturniers ab 17:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderator Lukas Studer empfängt die ehemalige Trainerin der Frauenequipe des FC St. Gallen, Marisa Wunderlin, als Studiogast.

