Schweden und Deutschland machen in Zürich den Gruppensieg unter sich aus, während in Luzern eine Kehrauspartie steigt.

Das läuft am Samstag an der EURO

Programm in der Übersicht

In der Gruppe C ist die Frage nach den Viertelfinalisten bereits vor dem letzten Spieltag geklärt. Nach je zwei Siegen stehen Schweden und Deutschland vorzeitig in der K.o.-Phase, während die Women's EURO sowohl für Polen als auch Dänemark nach der Vorrunde bereits vorbei ist.

21:00 Uhr: Gruppe C – Schweden vs. Deutschland

Schweden – Deutschland Stadion Letzigrund, Zürich

Kapazität: 22'700 SRF zwei und SRF Sport App

ab 20:30 Uhr

Kommentar: Sascha Ruefer

Noch nicht geklärt ist indes, wer die Gruppe gewinnt und somit im Viertelfinal auf den vermeintlich schwächeren Zweiten der Gruppe D trifft. Im Direktduell im Letzigrund genügt Schweden gegen Deutschland ein Remis für Platz 1. Dies, weil die Skandinavierinnen das leicht bessere Torverhältnis aufweisen als die DFB-Elf (SWE 4:0, GER 4:1).

21:00 Uhr: Gruppe C – Polen vs. Dänemark

Polen – Dänemark Allmend Stadion, Luzern

Kapazität: 14'350 SRF info und SRF Sport App

20:50 Uhr

Kommentar: Rachel Rinast

In Luzern derweil geht es höchstens um die «Goldene Ananas» und darum, sich möglichst ehrenvoll von der Women's EURO zu verabschieden. EM-Neuling Polen schlug sich im Startspiel gegen Deutschland lange wacker, blieb aber genauso ohne eigenen Treffer wie auch gegen Schweden. Dänemark seinerseits war in beiden Partien ebenbürtig, zog aber dennoch den Kürzeren.

SRF sendet am elften Tag des Heimturniers ab 20:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Moderatorin Annette Fetscherin empfängt Martina Voss-Tecklenburg, ehemalige Nationaltrainerin der Schweiz und Deutschland, und Ramona Bachmann im Studio.

Women's EURO 2025