In der Gruppe D ist Frankreich so gut wie durch. England hat im Fernduell die besseren Karten als die Niederlande.

Das läuft am Sonntag an der EURO

Programm in der Übersicht

Frankreich hat das Viertelfinal-Ticket vor dem Abschluss der Gruppenphase so gut wie in der Tasche. Einzig eine hohe Niederlage gegen die Niederlande könnte daran im schlimmsten Fall noch etwas ändern. Auch England hat es in den eigenen Händen. Gewinnen die Titelverteidigerinnen gegen Wales, sind sie ebenfalls durch.

21:00 Uhr: Gruppe D – Niederlande vs. Frankreich

Niederlande – Frankreich St. Jakob-Park, Basel

Kapazität: 34'250

ab 20:30 Uhr

Kommentar: Dominic Ledergerber

Frankreich kann das Duell mit den Niederländerinnen gelassen angehen. Ein Unentschieden würde bereits zum Gruppensieg reichen. Will «Oranje» hingegen das Out nach der Gruppenphase noch abwenden, müssten sie die Französinnen mit 3 Toren Unterschied schlagen oder darauf hoffen, das England gegen Wales patzt. Bei der krachenden 0:4-Niederlage gegen die Engländerinnen im Letzigrund haben die Niederländerinnen zuletzt allerdings nicht den Eindruck erweckt, gegen die absoluten Top-Nationen mithalten zu können – und zu diesen gehört Frankreich definitiv.

21:00 Uhr: Gruppe D – England vs. Wales

England – Wales Arena St. Gallen

Kapazität: 18'251

20:50 Uhr

Kommentar: Manuel Köng

Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich hat sich England beim 4:0 gegen die Niederlande eindrücklich zurückgemeldet. Dank dem hohen Sieg hat man das Weiterkommen in den eigenen Händen. Ein Sieg gegen Wales reicht in jedem Fall. Möglicherweise auch ein Unentschieden, allerdings nur, wenn die Niederlande im Parallelspiel gegen Frankreich nicht gewinnen. Wales hat zwar noch rechnerische Chancen auf einen Platz im Viertelfinal, bräuchte dazu aber wohl das vielzitierte «Fussball-Wunder».

SRF sendet am 12. Tag des Heimturniers ab 20:30 Uhr live aus dem Studio in Zürich. Zu Gast bei Moderator Lukas Studer sind Ex-Nationalspielerin Lara Dickenmann sowie die ehemalige Trainerin der FCSG-Frauen, Marisa Wunderlin.

