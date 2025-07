Mit der Partie Schweiz vs. Norwegen wurde die Women’s EURO 2025 am Mittwoch eröffnet. Das Auftaktspiel der Nati bewegte das heimische Publikum spürbar und sorgte für grosses Interesse an der Liveübertragung auf SRF 1: Bis zu 822’000 Zuschauende verfolgten die knappe 1:2-Niederlage, was einem Marktanteil von 65,8 Prozent entspricht – und dies, obwohl Zuschauende in Public Viewings nicht eingerechnet werden.

Auf den SRF-Onlineplattformen erreichte die Partie rund 230’000 Livestream-Starts.

Die hohen Einschaltquoten zum EM-Auftakt zeigen eindrucksvoll: Der Frauenfussball und die UEFA Women’s EURO 2025 stossen bei unserem Publikum auf grosses Interesse – das freut uns ausserordentlich.

Das nächste Spiel der Schweizer Equipe steht am Sonntag, 6. Juli, um 21:00 Uhr in Bern gegen Island an – live auf SRF zwei ab 20:10 Uhr. Darüber hinaus begleitet SRF das Turnier mit einer umfassenden Berichterstattung in TV, Radio, online sowie auf Social Media: Alle 31 Partien sind live und frei empfangbar in der Deutschschweiz verfügbar.

Ergänzt wird das Angebot durch Talks, Analysen, Hintergrundgeschichten und Magazine, die weit über die 90 Minuten auf dem Platz hinausreichen.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF 1, 02.07.2025, Rt-T & MA-% (Höchstwerte), All Platforms, Overnight, vorläufige Daten

Quelle Online: Mapp Intelligence, Eigenplattformen SRF, Livestreams Broadcast Player (SRF 1) & Livecenter, 02.07.2025, Media Views (live)