Die Fussball-Euphorie in der Schweiz rund um die UEFA Women’s EURO 2025 erreichte am Freitagabend mit der Partie des Schweizer Nationalteams gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien ihren vorläufigen Höhepunkt. Den Viertelfinal im ausverkauften Wankdorf-Stadion in Bern verfolgten in der Spitze 956’000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer auf SRF zwei.

Dies entspricht einem Marktanteil von 76,5 Prozent – obwohl Zuschauende in Public Viewings nicht eingerechnet werden. Auf den SRF-Onlineplattformen erzielte die Partie rund 335’000 Livestream-Starts.

Das Schweizer Nationalteam hat auch beim SRF-Publikum eine noch nie dagewesene Euphorie ausgelöst. Wer hätte gedacht, dass plötzlich fast eine Million Menschen allein in der Deutschschweiz vor den Bildschirmen mit der Nati mitfiebert – einfach phänomenal.

Damit erreicht die Partie einen neuen Höchstwert für ein Frauenfussballspiel bei SRF – ein Rekord, der indes erst acht Tage zuvor beim letzten Gruppenspiel der Schweizerinnen gegen Finnland aufgestellt worden war.

Für die Nati ist die Heim-EM nach der 0:2-Niederlage zu Ende. Das Turnier biegt derweil auch bei SRF auf die Zielgerade ein. Am Dienstag und am Mittwoch stehen jeweils ab 21:00 Uhr die Halbfinals auf dem Programm, bevor mit dem Final am Sonntag ab 18:00 Uhr das grosse Schlussfeuerwerk gezündet wird – live auf SRF zwei und frei empfangbar in allen Deutschschweizer Haushalten.

