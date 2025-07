Nadine Riesen ist an der Women's EURO 2025 absolute Stammkraft und durfte auch schon über ein Tor jubeln. Vor dem Viertelfinal-Duell mit Spanien am kommenden Freitag zieht sie ein erstes Zwischenfazit.

Nadine Riesen ist an der Women's EURO in diesem Jahr unbestrittene Stammspielerin. Die 25-Jährige überzeugte in den drei Gruppenspielen mit ihrem Offensivdrang und durfte bei der knappen Auftaktniederlage gegen Norwegen ihr zweites Länderspieltor bejubeln.

Dank der geglückten Qualifikation für die K.o.-Phase am vergangenen Donnerstag geht das Turnier für Riesen und ihre Teamkolleginnen in die nächste Runde. Im Viertelfinal wartet am kommenden Freitag Weltmeister Spanien.

Doch schon bis zum heutigen Tag ist einiges passiert. Die Ostschweizerin hat das bisher Geschehene Revue passieren lassen und ein «Round-up» der vergangenen zwei EM-Wochen vollzogen:

Das war Riesens...

Schönster Moment: «Auch wenn wir leider nicht dabei waren, aber der Fanmarsch war unglaublich. Diese entstandene Atmosphäre beflügelt uns alle enorm, und wir reden jetzt noch oft darüber. Persönlich war sicherlich auch das Tor gegen Norwegen ein Highlight, das Feiern mit der Mannschaft und den Fans. Das ist ein Erlebnis, das ich nie mehr vergessen werde. Und natürlich auch die Qualifikation für den Viertelfinal.»

Emotionalster Moment: «Mein Tor, ich bin ja nicht gerade die torgefährlichste Spielerin. Darum war es umso schöner, dass es in Basel beim Eröffnungsspiel geklappt hat.»

Schwierigster Moment: «Als wir das 2:1 kassierten gegen Norwegen. Wir waren zuversichtlich, dass wir noch das 2:2 oder sogar das 3:2 schiessen würden. Umso enttäuschender war es, als es dann nicht mehr geklappt hat. Wir hätten den Fans gerne einen Sieg oder mindestens ein Unentschieden zum Auftakt geschenkt.»

Verrücktester Moment: «Es ist schwierig, einen Moment herauszupicken. Das ganze Drumherum ist so verrückt, so surreal. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie die ganze Schweiz mitfiebert, egal, ob im Stadion oder im Public Viewing. Diese Euphorie im ganzen Land macht mich unglaublich glücklich. Ich hoffe, dass diese Euphorie so bleibt und uns noch ganz weit trägt.»

Wichtigstes Lernstück: «Wir haben nie den Glauben an uns verloren. Auch nach dem Rückstand gegen Finnland haben alle Spielerinnen und alle vom Staff daran geglaubt, das Spiel noch zu drehen. Niemand hatte das Gefühl, dass wir es nicht schaffen. Daran müssen wir festhalten.»

Bild, welches sie golden einrahmen würde: «Jeden Fanmarsch. Die rote Welle ist unglaublich schön anzusehen und sorgt für Glücksgefühle. Mein Tor wäre zwar auch schön, aber die Euphorie, die wir im Land entfachen konnten, bedeutet mir mehr.»

