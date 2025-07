Zahlen lügen nicht: Die Halbfinalisten der Women's EURO sind auch in den relevanten Statistiken vorne mit dabei.

Spanien am spielstärksten, Deutschland am kämpferischsten

Legende: Führt die Torschützenliste mit 4 Treffern an Spaniens Esther Gonzalez, hier mit ihrem Tor gegen Italien in der Vorrunde. imago images/GribaudiImagePhoto

Dass Schweiz-Bezwinger Spanien an der laufenden Women's EURO die torgefährlichste Offensive hat (16 Treffer in 4 Partien), hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch das Team von Coach Montse Tomé liegt gemäss den Uefa-Zahlen auch in anderen Statistiken vorne: Abschlüsse (101), Ballbesitz (68,8 %) und Passgenauigkeit (89,5 %).

Halbfinalgegner Deutschland hat hingegen bei den bestrittenen Zweikämpfen (108) und eroberten Bällen (188) die Nase vorn. Das Team von Coach Christian Wück musste das Kämpferherz auspacken, weil es schon zweimal ein Spiel nach einem frühen Platzverweis zu einem Grossteil in Unterzahl bestreiten musste. England ist in diesen Statistiken überall unter den Top 4, nur Italien fällt leicht ab und im Halbfinal nicht zu Unrecht Aussenseiter.

Deutschland zweimal früh in Unterzahl

Italien kann dafür für sich beanspruchen, die mit Abstand wenigsten Fouls (25) aller Halbfinalisten begangen zu haben. Den Gegnerinnen werden nicht leichtfertig Standard-Möglichkeiten zugestanden. Deutschland (51), England (42) und Spanien (38) mussten bislang deutlich öfter «zulangen».

Statistiken Tore Abschlüsse Ballbesitz Passgen. Spanien 1. (16) 1. (101) 1. (68,8) 1. (89,5) Deutschland 6. (6) 3. (67) 4. (55,3) 9. (77,5) England 2. (13) 2. (70) 2. (58) 3. (83) Italien 7. (5) 6. (58) 11. (44) 6. (79,8)

Die Teamstärken der Halbfinalisten schlagen sich auch auf die Statistiken der Einzelspielerinnen nieder:

Meiste Tore (4): Esther Gonzalez (Spanien)

Meiste Schüsse aufs Tor (9): Claudia Pina (Spanien)

Meiste angekommene Pässe (304): Patricia Guijarro (Spanien)

Meiste Zweikämpfe (25): Sjoeke Nüsken (Deutschland)

2 Schweizerinnen vorne dabei

Und die Schweiz? Bei den EM-Gastgeberinnen tauchen 2 Spielerinnen weit vorne in den Statistiken auf. Captain Lia Wälti teilt sich bei den Balleroberungen mit Italiens Cecilia Salvai Platz 2 hinter Nathalie Björn. Die Schwedin kommt auf 33 Balleroberungen, Wälti und Salvai auf jeweils 31.

Bei den Paraden taucht Livia Peng auf dem geteilten 5. Rang auf. 11 Versuche wehrte die Schweizer Torhüterin erfolgreich ab. Nur Cecilie Fiskerstrand (NOR, 17), Lisa Lichtfus (BEL, 16),. Ann-Katrin Berger (GER, 15) und Kinga Szemik (POL, 14) parierten mehr Torschüsse.