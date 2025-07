Der britische Thronfolger wird den Final der Women's EURO 2025 am kommenden Sonntag live im Stadion verfolgen.

Legende: War bereits in der Vorrunde im Stadion Prinz William. Keystone / Michael Buholzer

Prinz William, der auch Präsident des englischen Fussballverbandes ist, wird für den Final der EM nach Basel reisen. Das bestätigte eine Sprecherin des Kensington-Palastes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London.

William reist für den Final zum zweiten Mal in diesem Monat in die Schweiz. In der Gruppenphase hatte er bereits den spektakulären Vorrundensieg der Engländerinnen gegen die Niederlande (4:0) im Zürcher Letzigrund miterlebt.

König Charles gratuliert zum Finaleinzug

Nach dem Finaleinzug durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen die Italienerinnen gratulierte König Charles dem Team von Trainerin Sarina Wiegman mit einer Botschaft in sozialen Medien. «Meine Frau und ich sowie unsere gesamte Familie möchten euch, den stolzen ‹Lionesses›, unsere herzlichsten Glückwünsche zum Erreichen des Finales der Uefa-Europameisterschaft aussprechen», schrieb Charles III.