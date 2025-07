Am Freitag duellieren sich an der Women's EURO Schweden und Dänemark – für zwei Akteurinnen ein ganz spezielles Spiel.

Eriksson vs. Harder: Das EURO-Traumpaar kreuzt die Klingen

SWE-DEN am Freitag

Legende: Im Leben zusammen, an der EURO gegeneinander Magdalena Eriksson (l.) und Pernille Harder. IMAGO / Sven Simon

Als Vorbilder für Diversität in der Fussball-Szene gelten Pernille Harder und Magdalena Eriksson von Bayern München schon lange.

Jetzt treffen die beiden Verlobten erstmals bei einer Europameisterschaft aufeinander. In der Vorrundenpartie am Freitag (18:00 Uhr, live bei SRF) in Genf fordert die dänische Starstürmerin Harder die schwedische Abwehrchefin Eriksson.

«Ich hoffe, sie verliert»

«Das wird sehr, sehr besonders», sagte Harder im Vorfeld. «Normalerweise wünsche ich mir, dass Magda erfolgreich ist. Aber bei diesem Spiel nicht, diesmal hoffe ich, dass sie verliert.» Eriksson erklärte: «Wir versuchen das Ganze ein bisschen herunterzuspielen.»

Die 32-jährige Harder, zweifache Europas Fussballerin des Jahres, und die 1 Jahr jüngere Eriksson sind das bekannteste Paar beim Turnier. Seit 2014 sind sie liiert.

Dennoch: Auf dem Platz rückt die Liebe in den Hintergrund: «Wenn ich während des Spiels anfangen würde, an Pernille als meine Partnerin statt als meine Gegenspielerin zu denken, würde ich meinen Stil verlieren», sagte Eriksson.

