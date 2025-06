Sarah Akanji, ehemalige Fussballerin und engagierte Stimme für Gleichstellung im Sport, spricht mit spannenden Persönlichkeiten über die Realität im Frauenfussball – über Herausforderungen, Errungenschaften und den Wandel, der weit über 90 Minuten hinausreicht.

Im Fokus: Female Empowerment, Sichtbarkeit, Vielfalt – und die Frage, welche Kraft vom Fussball für gesellschaftliche Veränderungen ausgeht.

Sarah Akanji Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die ehemalige Fussballerin und frühere Zürcher Kantonsrätin war Mitbegründerin des ersten Frauenteams beim FC Winterthur. Der Wandel im Fussball und die Gleichstellung in Vereinen und Verbänden beschäftigen sie seit ihrer Jugend. Seit 2023 spricht sie im Podcast «Steilpass» mit Expert:innen und Aktiven über alles, was den Fussball bewegt.

Während der Heim-EM begrüsst Akanji unter anderem Ex-Nati-Goalie Seraina Friedli sowie die SRF-Kommentator:innen Rachel Rinast und Calvin Stettler. Gemeinsam sprechen sie über die Faszination der EM im eigenen Land – und was sie für den Frauenfussball bedeutet, auf und neben dem Platz.

Sendezeiten Box aufklappen Box zuklappen Den Video-Podcast können Sie wie folgt auf SRF zwei resp. Play SRF mitverfolgen: 1. Juli, 20:45 Uhr 8. Juli, 23:25 Uhr 16. Juli, 23:25 Uhr 22. Juli, 23:25 Uhr 26. Juli, 20:45 Uhr Die Audio-Version finden Sie während der EM auf dem Podcast-Kanal von «Sykora Gisler» – zu hören auf srf.ch/audio und überall, wo es Podcasts gibt.

Zum Auftakt mit Autorin Sylejmani

In der ersten Folge trifft Akanji Shqipe Sylejmani zum Gespräch. Die Autorin, geboren im Kosovo, aufgewachsen in der Schweiz, setzt sich in ihren Texten und mit ihrem Engagement vor Ort intensiv mit dem Umgang zwischen verschiedenen Kulturen auseinander. So war sie etwa 2022 als Botschafterin für Vielfalt im Trachtenwesen Teil des Rahmenprogramms des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln. Sylejmani ist begeisterte Fussballanhängerin – und interessiert sich besonders für die gesellschaftlichen Dimensionen, die Grossanlässe wie eine Heim-EM mit sich bringen.