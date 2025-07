Die Mittelfeldspielerin dirigiert das Spiel von Spanien und blickt auf eine bewegte Geschichte mit «La Roja» zurück. Nun hofft sie auf das perfekte Schlussbouquet am Sonntag im Final der Women's EURO 2025.

Legende: Strebt nach nichts weniger als nach der Perfektion Patricia «Patri» Guijarro. Getty Images/ Image Photo Agency

Im Normalfall stehen in Spaniens Team andere Spielerinnen im Rampenlicht. So zum Beispiel die beiden Weltfussballerinnen Alexia Putellas und Aitana Bonmati. Letztere entschied den EM-Halbfinal gegen Deutschland mit einem Geniestreich, Erstere ist mit 4 Torvorlagen die beste Vorbereiterin der Women's Euro. Oder Angreiferin Esther Gonzalez, mit 4 Toren Führende im EM-Torschützinnen-Klassement.

Manchmal fragen mich meine Teamkolleginnen, ob mir Fussballspielen überhaupt Spass macht.

Da geht Patricia Guijarro, genannt Patri, gerne vergessen. Dabei ist es sie, welche dem spanischen Spiel im Turnier in der Schweiz den Stempel aufdrückt. «Sie ist die Basis unseres Spiels. Diejenige, die uns dirigiert. Sie bringt uns dazu, das Maximum aus uns herauszuholen», sagte Teamkollegin Vicky Lopez vor dem Spiel gegen Deutschland. Und Trainerin Montse Tomé adelt sie sogar «als weltweit beste zentrale Mittelfeldspielerin».

Spaniens Passmaschine

Patri hat nicht nur die mit Abstand meisten Pässe aller EM-Akteurinnen gespielt (462), auch ihre Erfolgsquote von fast 90 Prozent ist unter Mittelfeld- und Offensivspielerinnen unerreicht. Dabei sind es nicht nur einfache Kurz- und Querpässe. Gerade im Halbfinal gegen Deutschland stellte die 27-Jährige ihr aussergewöhnliches Auge unter Beweis und überwand das deutsche Abwehr-Bollwerk mehrfach mit gelungenen Seitenverlagerungen oder feinen Pässen in die Tiefe.

«Ihre Pässe sind immer nach vorne gerichtet», sagt Lopez und streicht dabei die Spielintelligenz von Patri heraus: «Manchmal ist es nur schwer mitzuhalten, weil sie Zuspiele sieht, die man als Mitspielerin gar nicht erwartet.» Patri selbst streitet nicht ab, dass sie viel von sich und ihren Mitspielerinnen verlangt. «Ich nehme das sehr ernst, ich bin sehr ehrgeizig und kompetitiv», sagte sie einst im Interview mit dem spanischen Fussballverband.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wir zeigen Ihnen das Endspiel der Women's EURO 2025 am Sonntag ab 17:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream und Ticker. Nach der einstündigen Vorberichterstattung erfolgt der Anpfiff im Basler St. Jakob-Park um 18:00 Uhr.



Kommentiert wird der Match von Manuel Köng und Expertin Imke Wübbenhorst. Im Studio vor Ort begrüsst Annette Fetscherin die frühe Schweizer- und DFB-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Natispielerin Ana-Maria Crnogorcevic.

Und weil sie auf dem Platz auch mal eine Teamkollegin zusammenstaucht und fast ständig einen ernsten Gesichtsausdruck hat, «fragen mich meine Teamkolleginnen manchmal, ob mir Fussballspielen überhaupt Spass macht», sagt die Perfektionistin Petri. «Aber … doch, natürlich geniesse ich es auch.»

Legende: Sie kann auch anders Patris Freude nach dem geschafften Final-Einzug. Getty Images/Harry Langer/DeFodi Image

Aus dem Streik in den EM-Final

Keine halben Sachen macht Petri auch neben dem Feld. Den Weltmeistertitel von 2023 verpasste sie, weil sie zusammen mit 14 anderen Spielerinnen für bessere Trainingsbedingungen und strukturelle Veränderungen im Verband gestreikt hatte – notabene noch vor dem Kuss-Skandal um Verbandspräsident Luis Rubiales und Jenni Hermos0 nach dem gewonnenen WM-Final.

Die anschliessenden Veränderungen reichten noch nicht aus, um Petri zu einer Rückkehr zu bewegen. «Es hat sich einiges geändert, aber nicht alles», sagte sie damals.

Erst auf die Olympischen Spiele 2024 liess sie sich nach vielen Gesprächen mit Trainerin Tomé umstimmen. Nun ist sie drauf und dran, als zentrale Spielerin Spanien am Sonntag in Basel zum ersten EM-Titel zu führen. Ein Eintrag in die Geschichtsbücher winkt, der auch Patri endgültig ins Rampenlicht rücken würde ...

