Legende: Ist ihren Nimbus los Sarina Wiegman. Maja Hitij/UEFA via Getty Images

Wiegman: Die Unbesiegbare ist besiegt

12 Spiele hatte Sarina Wiegman als Trainerin der Niederlande und Englands an einer Women's EURO bislang bestritten – sämtliche Partien hatten die Teams der 55-Jährigen für sich entscheiden und dabei 2017 sowie 2022 jeweils den Titel gewinnen können. Im Startspiel der EM 2025 stolperten die «Lionesses» am Samstag mit 1:2 gegen Frankreich und bescherten Wiegman so eine Premiere, auf die sie wohl gerne verzichtet hätte.

England: Als erste Europameisterinnen den Auftakt vergeigt

Seit Einführung der Gruppenphase bei der Women's EURO im Jahr 1997 starteten die Titelverteidigerinnen immer mindestens mit einem Remis. England, nach dem Titelgewinn in der Heimat vor 3 Jahren als amtierende Europameisterinnen am Start, durchbrach diese Serie mit dem 1:2 gegen Frankreich.

Remis: Alle wollen gewinnen

8 Partien sind bislang an der Women's EURO 2025 in der Schweiz absolviert. Auf ein Remis wartet man noch. Und doch sind die allermeisten Spiele bislang sehr ausgeglichen: Nur Spanien (5:0 gegen Portugal), Deutschland (2:0 gegen Polen) und die Niederlande (3:0 gegen Wales) gewannen mit mehr als einem Tor Unterschied.

Rekordkulissen allenthalben

Mehr als 17'306 Fans hatten vor der EURO noch nie ein Spiel der Schweizer Nati sehen wollen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Norwegen wurde diese Marke regelrecht pulverisiert und fast verdoppelt. Der neue Rekord steht bei 34'063 Zuschauenden. Und auch die Partie Spanien – Portugal setzte neue Massstäbe: Die 29'520 Fans in Berner Wankdorf sind ein neuer Rekord für eine EM-Partie ohne Beteiligung der gastgebenden Nation.

Legende: Sorgten trotz 0:5 für Stimmung Portugals Fans. KEYSTONE/Christian Beutler

Spanien gibt Duftmarke ab

Dass Spanien über eine goldene Generation verfügt, ist nach dem WM-Titel und dem Sieg in der Nations League längst kein Geheimnis mehr. Auf einen EM-Titel wartet die «Seleccion» indes noch. Gut möglich aber, dass sich dies in diesem Jahr ändert: Kein anderes Land überzeugte mehr als die Spanierinnen beim deutlichen 5:0 über Portugal – schon zur Halbzeit hiess es 4:0, danach nahm das Team um die Weltklassespielerinnen Aitana Bonmati und Alexia Putellas den Fuss vom Gas.