Legende: Kommt 2025 zu ihrem Debüt Marta Huerta de Aza. IMAGO Images/News Images

Schiedsrichterin für Schweiz – Island bekannt

Marta Huerta de Aza wird das zweite Gruppenspiel der Schweizerinnen an der Heim-EM gegen Island arbitrieren. Für die 35-jährige Spanierin wird es der erste Einsatz an der Women's EURO 2025. Huerta de Aza ist in ihrer Heimat eine Schiedsrichter-Pionierin, war sie doch im August 2024 die erste Frau, die in der Segunda Division – und damit in einer Männer-Profiliga – eine Partie leitete.