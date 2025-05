Am 2. Juli 2025 fällt der Startschuss zur Fussball-EM der Frauen in der Schweiz. SRF rückt den Grossevent, das Schweizer Nationalteam und den Frauenfussball schon vorher in den Fokus – unter anderem mit der Dokutainment-Serie «Kick it like Trudi» oder der Aktion «Glücksbringer» von Radio SRF 3.

In acht Schweizer Städten findet vom 2. bis 27. Juli 2025 die 14. Fussball-Europameisterschaft der Frauen statt. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt alle 31 Spiele der Women’s EURO 2025 live im TV sowie als Livestream in der SRF Sport App. Durch das tägliche Live-Programm führen Annette Fetscherin und Lukas Studer. Die SRF-Berichterstattung beschränkt sich jedoch nicht nur auf das sportliche Geschehen: Ein umfangreiches Begleitprogramm in TV, Radio und Onlinemedien beleuchtet das Grossereignis aus unterschiedlichen Perspektiven.

Pionierinnen blicken in «Kick it like Trudi» auf die Anfänge des Frauenfussballs zurück

Vorurteile, Widerstände und ein unaufhaltsamer Kampfgeist: Die fünfteilige Serie «Kick it like Trudi» erzählt die Geschichte jener Frauen, die in einer Zeit, als Frauenfussball noch ein Skandal war, unbeirrt ihren Traum vom Fussball lebten. Vorreiterinnen wie Trudi Streit, Madeleine Boll oder Marie-Theres Nadig sicherten sich nicht nur ihren eigenen Platz auf dem Spielfeld, sondern ebneten den Weg für kommende Generationen. Nach über 40 Jahren kehren die Pionierinnen des Frauenfussballs zurück auf den Rasen – für ein letztes gemeinsames Spiel.

Legende: SRF

Auch Sarah Akanji beleuchtet im Podcast «Steilpass» spannende Themen aus dem Frauenfussball. Während der Women’s EURO 2025 wird der Podcast für fünf Folgen von SRF gehostet. Im Fokus der jeweils 30-minütigen Sendungen stehen Themen wie Chancengleichheit, Female Empowerment und Sichtbarkeit. Dazu spricht die 31-jährige Akanji mit verschiedenen Gästen über die Entwicklung des Frauenfussballs und die Realität hinter den Kulissen. «Steilpass» übernimmt während der Heim-EM den Kanal von «Sykora Gisler» und wird auf SRF zwei sowie Play SRF als Video-Podcast ausgestrahlt.

«Einstein» zeigt, weshalb im Fussball Frauen die Helden sind

Am Donnerstagabend, 26. Juni 2025, steht SRF 1 ganz im Zeichen der Fussball-EM. Zuerst besucht Mona Vetsch in «Mona mittendrin» ein zweites Mal das Schweizer Nationalteam und begleitet die Spielerinnen im letzten Vorbereitungscamp vor dem Turnier. Das Wissenschaftsmagazin «Einstein» überrascht das Publikum anschliessend unter anderem mit einem weltweit einzigartigen Experiment. Es will aufzeigen, dass Fussballerinnen den weitaus härteren Job machen als Fussballer. Dafür wird das Spiel für die Männer so angepasst, dass sie dieselbe Ausgangslage wie die Frauen haben: Das Tor wird grösser, der Ball hat Umfang und Gewicht eines Basketballs, das Spielfeld ist 132 Meter lang und die Partie dauert pro Halbzeit 56 Minuten. Unter diesen Bedingungen lässt «Einstein» zwei Männer-Nachwuchsteams gegeneinander antreten.

Das SRF-Programm rund um die Europameisterschaft wartet noch mit vielen weiteren Höhepunkten auf. Etwa mit einem Dokumentarfilm über den Aufstieg von Lia Wälti, Captain des Schweizer Nationalteams und Schlüsselspielerin beim FC Arsenal, vom kleinen Mädchen aus dem Emmental auf die internationale Fussballbühne. Oder mit der Mini-Serie «Meilensteine», die ab Sonntag, 18. Mai 2025, jeweils im «Sportpanorama» ausgestrahlt wird, und in der Zeitzeuginnen ihre Erinnerungen an diverse Epochen im Schweizer Frauenfussball teilen.

Hörerschaft von Radio SRF 3 kann Glücksbringer für die Nati kreieren

Auch Radio SRF 3 rückt die Women’s EURO 2025 in den Fokus: An den Schweizer Spieltagen sendet Radio SRF 3 direkt aus der Fanmeile des jeweiligen Spielorts und kommentiert sämtliche Schweizer Partien live. Unterstützung gibt es dabei von der ehemaligen Nationalspielerin Vanessa Bürki. Die Radio SRF 3-Community kann sich derweil schon vor dem Turnierstart beteiligen und nach den Wünschen und Vorstellungen der Nationalspielerinnen einen Glücksbringer kreieren. Dieser wird dann mit der Nati von Spiel zu Spiel reisen und das Schweizer Team mental unterstützen.