Am Sonntag gilt es für die Nati im 2. EM-Gruppenspiel gegen Island ernst. Was bis dahin noch auf dem Programm steht.

Legende: Findet sie den richtigen Matchplan bis Sonntag? Pia Sundhage im Training mit der Nati. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Am Sonntagabend um 21:00 Uhr geht es für die Schweiz bereits um ziemlich viel, vielleicht sogar um alles. Nach der Niederlage gegen Norwegen (1:2) ist das Team von Trainerin Pia Sundhage gegen Island schon gehörig unter Zugzwang. Die Isländerinnen verloren ihr Startspiel ebenfalls, 0:1 gegen Finnland.

Noch bleiben einige Stunden Zeit, um sich auf den Showdown im Berner Wankdorf vorzubereiten. Der grobe Plan sieht folgendes vor (kurzfristige Änderungen vorbehalten):

Freitag, 4. Juli:

18:15 Team-Meeting

19:00 Abendessen

Samstag, 5. Juli:

08:00 Frühstück

12:30 Meeting

13:00 Mittagessen

17:15 Abfahrt zum Stadion nach Bern

17:45 Medienkonferenz im Stadion Wankdorf

18:30 Abschlusstraining im Stadion Wankdorf

20:30 Abendessen und anschliessend Massagen/sonstige Behandlungen

Sonntag, 6. Juli:

08:00 Frühstück

13:15 Meeting mit anschliessendem Spaziergang

14:00 Mittagessen

17:30 Letzte Mahlzeit vor dem Spiel

18:40 Matchbesprechung

18:45 Abfahrt zum Stadion

21:00 Spiel gegen Island

Am Sonntag kommen auch die Fans auf ihre Kosten. So sieht das Programm in der Fanzone in Bern am Bundesplatz aus: