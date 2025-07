Einige Spielerinnen leiden an Erkältungssymptomen, weshalb es zu einer Programmänderung kommt.

Erkältungswelle in der Schweizer Nati: Training verschoben

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kein Training am Dienstag Einige Schweizerinnen sind angeschlagen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Unruhe im Camp des Schweizer Nationalteams an der Women's EURO: Das für Dienstag angesetzte Training kann nicht wie geplant stattfinden. Die Übungseinheit soll neu erst am Mittwoch über die Bühne gehen.

Grund dafür ist gemäss Schweizerischem Fussballverband (SFV) eine Krankheitswelle in der Equipe. «In den vergangenen Tagen haben einige Spielerinnen Erkältungssymptome verspürt», heisst es in einem Communiqué.

Man wolle eine «qualitative Trainingsgestaltung gewährleisten», weshalb sich der technische Staff für diese Programmanpassung entschied.

Trainiert wird neu im Stadion Lachen

Am Mittwoch soll die Vorbereitung für den EM-Viertelfinal gegen Spanien am Freitagabend (21 Uhr) in Genf planmässig fortgesetzt werden.

Trainiert wird dann neu im Stadion Lachen in Thun, «um wetterbedingte Platzwechsel vorzubeugen», wie der SFV erklärt. Auf diesem Platz hatten sich zuvor die Niederlande auf die Ernstkämpfe vorbereitet. Nach dem «Oranje»-Out in der Gruppenphase ist der Platz für das Team von Trainerin Pia Sundhage frei.